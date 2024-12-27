Сьогоднішня ціна Playcent (PCNT)

Поточна ціна Playcent (PCNT) сьогодні становить 0.00325127 USD з ринковою капіталізацією $ 88.92K USD. Ціна PCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Playcent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 631.13 USD

- зміна ціни Playcent протягом дня — +9.78%

- циркуляційна пропозиція – 27.34M USD

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