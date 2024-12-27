Ціна Playcent (PCNT)
Поточна ціна Playcent (PCNT) сьогодні становить 0.00325127 USD з ринковою капіталізацією $ 88.92K USD. Ціна PCNT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Playcent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 631.13 USD
- зміна ціни Playcent протягом дня — +9.78%
- циркуляційна пропозиція – 27.34M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Playcent до USD становила $ +0.00028955.
За останні 30 днів зміна ціни Playcent до USD становила $ -0.0009671660.
За останні 60 днів зміна ціни Playcent до USD становила $ +0.0000861167.
За останні 90 днів зміна ціни Playcent до USD становила $ -0.0005265008811081077.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00028955
|+9.78%
|30 днів
|$ -0.0009671660
|-29.74%
|60 днів
|$ +0.0000861167
|+2.65%
|90 днів
|$ -0.0005265008811081077
|-13.93%
Останній аналіз цін Playcent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
+9.78%
+5.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Playcent (PCNT) is a decentralized Wix platform for Dapps, games, NFTS and social tokens. We give NFT creators, gaming developers and other creators the opportunity to monetize their skills through the platform. PCNT will also host NFT auctions, E-Sports events and also provide lucrative staking opportunities.
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