Ціна Playahh App (PLAH)
Поточна ціна Playahh App (PLAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLAH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Playahh App:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.52 USD
- зміна ціни Playahh App протягом дня — -59.88%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Playahh App до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Playahh App до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Playahh App до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Playahh App до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-59.88%
|30 днів
|$ 0
|-78.28%
|60 днів
|$ 0
|-98.46%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Playahh App: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-59.88%
-84.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Playahh is a decentralized ecosystem on the Arbitrum network including Web3 Games, NFTs, and the Staking platform. At the core principle of Playahh lies the utility of NFTs. Unlike other NFTs, which often have a short-lived appeal and only cater to a small niche audience, Playahh believes in maximizing the potential, and real value of NFTs by integrating them into products in the ecosystem. Key Products and $Plah Token $Plah tokens are set to become an integral part of the Playahh ecosystem, serving as the primary currency for various exciting features. 📍Playahh NFT Mystery Boxes 📍Playahh Staking 📍Playahh Games
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