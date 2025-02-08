Сьогоднішня ціна Playahh App (PLAH)

Поточна ціна Playahh App (PLAH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLAH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Playahh App:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 652.52 USD

- зміна ціни Playahh App протягом дня — -59.88%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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