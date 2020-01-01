Токеноміка PLAY (PLAY) Дізнайтеся ключову інформацію про PLAY (PLAY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PLAY (PLAY) PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform. Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC. Офіційний вебсайт: https://theplay.network/ Whitepaper: https://readygames.gitbook.io/play Купити PLAY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PLAY (PLAY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PLAY (PLAY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,24M $ 2,24M $ 2,24M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 744,06M $ 744,06M $ 744,06M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,01M $ 3,01M $ 3,01M Історичний максимум: $ 0,194422 $ 0,194422 $ 0,194422 Історичний мінімум: $ 0,00159462 $ 0,00159462 $ 0,00159462 Поточна ціна: $ 0,00301809 $ 0,00301809 $ 0,00301809 Дізнайтеся більше про ціну PLAY (PLAY)

Токеноміка PLAY (PLAY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PLAY (PLAY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLAY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLAY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLAY, досліджуйте ціну токена PLAY в реальному часі!

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