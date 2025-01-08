Ціна PLAY (PLAY)
Поточна ціна PLAY (PLAY) сьогодні становить 0.08294 USD з ринковою капіталізацією $ 62.43M USD. Ціна PLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLAY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 614.99K USD
- зміна ціни PLAY протягом дня — -3.62%
- циркуляційна пропозиція – 752.28M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLAY до USD становила $ -0.00311807364388035.
За останні 30 днів зміна ціни PLAY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PLAY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PLAY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00311807364388035
|-3.62%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PLAY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.46%
-3.62%
+118.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PLAY turbocharges games with AI agents and crypto rails. PLAY is a layer 0 protocol that enables AI agents to transact autonomously in games and social apps by bringing web2 games onchain. Any game, any chain, any platform. Tooling: A turnkey solution to plug blockchain and AI into any game in days, not years. Distribution: ‘pump fun’ for publishing fun onchain games directly in social apps like Telegram Discord, and YouTube. Launching games on every platform: Apple & Android, Mobile & PC, Unity & Unreal, EVM, SVM & Move. Abstracted everything: wallets, chains, accounts, co-pilots. The only tech stack needed to launch a game economy, monetization, UA, and UGC.
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