Сьогоднішня ціна PLAY (PLAY)

Поточна ціна PLAY (PLAY) сьогодні становить 0.08294 USD з ринковою капіталізацією $ 62.43M USD. Ціна PLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLAY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 614.99K USD

- зміна ціни PLAY протягом дня — -3.62%

- циркуляційна пропозиція – 752.28M USD

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