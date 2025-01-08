Ціна Platypus Finance (PTP)
Поточна ціна Platypus Finance (PTP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.82K USD. Ціна PTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Platypus Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.50 USD
- зміна ціни Platypus Finance протягом дня — -11.83%
- циркуляційна пропозиція – 228.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Platypus Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Platypus Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Platypus Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Platypus Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.83%
|30 днів
|$ 0
|-13.60%
|60 днів
|$ 0
|+6.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Platypus Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-11.83%
+37.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Platypus' AMM facilitates seamless exchange between pegged assets. Its single-sided liquidity provision redefines the way AMM works.
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