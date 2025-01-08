Сьогоднішня ціна Platypus Finance (PTP)

Поточна ціна Platypus Finance (PTP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 34.82K USD. Ціна PTP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Platypus Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 103.50 USD

- зміна ціни Platypus Finance протягом дня — -11.83%

- циркуляційна пропозиція – 228.52M USD

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