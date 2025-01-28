Сьогоднішня ціна PlatinCoin (PLC)

Поточна ціна PlatinCoin (PLC) сьогодні становить 0.119938 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlatinCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 131.45 USD

- зміна ціни PlatinCoin протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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