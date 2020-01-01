Токеноміка PLATH ($PLATH) Дізнайтеся ключову інформацію про PLATH ($PLATH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PLATH ($PLATH) PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade. Офіційний вебсайт: https://plathonsolana.com/ Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/12N9I7jMVc0_gZyE7oTibcw2mbeS_WaGc/view?usp=drivesdk Купити $PLATH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PLATH ($PLATH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PLATH ($PLATH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 293,34K $ 293,34K $ 293,34K Загальна пропозиція: $ 968,13M $ 968,13M $ 968,13M Циркуляційна пропозиція: $ 968,13M $ 968,13M $ 968,13M FDV (повністю розведена вартість): $ 293,34K $ 293,34K $ 293,34K Історичний максимум: $ 0,00150056 $ 0,00150056 $ 0,00150056 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030307 $ 0,00030307 $ 0,00030307 Дізнайтеся більше про ціну PLATH ($PLATH)

Токеноміка PLATH ($PLATH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PLATH ($PLATH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів $PLATH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів $PLATH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку $PLATH, досліджуйте ціну токена $PLATH в реальному часі!

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