Сьогоднішня ціна PLATH ($PLATH)

Поточна ціна PLATH ($PLATH) сьогодні становить 0.00116454 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна $PLATH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLATH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.13K USD

- зміна ціни PLATH протягом дня — +8.48%

- циркуляційна пропозиція – 969.89M USD

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