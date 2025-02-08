Ціна PLATH ($PLATH)
Поточна ціна PLATH ($PLATH) сьогодні становить 0.00116454 USD з ринковою капіталізацією $ 1.13M USD. Ціна $PLATH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLATH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 29.13K USD
- зміна ціни PLATH протягом дня — +8.48%
- циркуляційна пропозиція – 969.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLATH до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PLATH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PLATH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PLATH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PLATH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.28%
+8.48%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PLATH is a meme coin with a charitable purpose to support the endangered Platypus. PLATH donate to conservation efforts to support platypuses at market cap milestones. PLATH have adopted a growing number Platypuses from the WWF and have a charity road map with set goals to support research into conservation efforts with Platypus sanctuary's. PLATH is also a fun meme, with various different characters in our unique style drawn by the artist on our team. The team at PLATH have developed NFT's, which are verified by tensor.trade.
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