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Поточна ціна Platform of meme coins сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PAYU становить 672 611 USD. Відстежуйте оновлення цін PAYU до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Platform of meme coins сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PAYU становить 672 611 USD. Відстежуйте оновлення цін PAYU до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PAYU

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Ціна Platform of meme coins (PAYU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PAYU до USD:

$0,000000001248
$0,000000001248$0,000000001248
+1,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Platform of meme coins (PAYU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:47:35 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Platform of meme coins

Поточна ціна Platform of meme coins (PAYU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAYU до USD становить $ 0 за PAYU.

Platform of meme coins наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 672 611, з циркуляційною пропозицією у 543,21T PAYU. Протягом останніх 24 годин PAYU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PAYU змінився на -0,43% за останню годину та на -13,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Platform of meme coins (PAYU)

$ 672,61K
$ 672,61K$ 672,61K

--
----

$ 672,61K
$ 672,61K$ 672,61K

543,21T
543,21T 543,21T

543 210 987 654 321,0
543 210 987 654 321,0 543 210 987 654 321,0

Поточна ринкова капіталізація Platform of meme coins — $ 672,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PAYU — 543,21T, зі загальною пропозицією 543210987654321.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 672,61K.

Історія ціни Platform of meme coins у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,43%

+1,94%

-13,30%

-13,30%

Історія ціни Platform of meme coins (PAYU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Platform of meme coins до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Platform of meme coins до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Platform of meme coins до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Platform of meme coins до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,94%
30 днів$ 0+329,33%
60 днів$ 0+501,53%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Platform of meme coins

Прогноз ціни Platform of meme coins (PAYU) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PAYU у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Platform of meme coins (PAYU) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Platform of meme coins потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Platform of meme coins у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PAYU на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Platform of meme coins.

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Ресурс Platform of meme coins (PAYU)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemMemePayment Solutions

Про Platform of meme coins

Яка зараз ціна Platform of meme coins?

Торгуючи за ₴, Platform of meme coins продемонстрував зміну ціни на рівні 1.94% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку PAYU?

Поставки грають важливу роль: з обігу 543210987654321.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Platform of meme coins?

Його ринкова капіталізація становить ₴29648581.77445601616000, що займає #3252 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

PAYU зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Platform of meme coins вписується у категорію BNB Chain Ecosystem,Meme,Payment Solutions?

Як токен BNB Chain Ecosystem,Meme,Payment Solutions, PAYU конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Platform of meme coins

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:47:35 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Platform of meme coins (PAYU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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+51,51%

TradingRazor

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RAZOR

$0,00599
$0,00599$0,00599

+33,11%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0133
$0,0133$0,0133

+26,66%

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0003044
$0,0003044$0,0003044

+14,86%

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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