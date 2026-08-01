Сьогоднішня ціна Platform of meme coins

Поточна ціна Platform of meme coins (PAYU) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PAYU до USD становить $ 0 за PAYU.

Platform of meme coins наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 672 611, з циркуляційною пропозицією у 543,21T PAYU. Протягом останніх 24 годин PAYU торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PAYU змінився на -0,43% за останню годину та на -13,30% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Platform of meme coins (PAYU)

Ринкова капіталізація $ 672,61K$ 672,61K $ 672,61K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 672,61K$ 672,61K $ 672,61K Циркуляційне постачання 543,21T 543,21T 543,21T Загальна пропозиція 543 210 987 654 321,0 543 210 987 654 321,0 543 210 987 654 321,0

Поточна ринкова капіталізація Platform of meme coins — $ 672,61K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PAYU — 543,21T, зі загальною пропозицією 543210987654321.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 672,61K.