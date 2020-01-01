Токеноміка Plata Network (PLATA) Дізнайтеся ключову інформацію про Plata Network (PLATA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plata Network (PLATA) Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community! Офіційний вебсайт: https://multiversx.com/ecosystem/project/plata-network Whitepaper: https://drive.google.com/file/d/1Tj0MsKKVXnzrt4WvXSJ75N50CBCxfgeh/view Купити PLATA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plata Network (PLATA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plata Network (PLATA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 34.69K $ 34.69K $ 34.69K Загальна пропозиція: $ 510.00M $ 510.00M $ 510.00M Циркуляційна пропозиція: $ 365.94M $ 365.94M $ 365.94M FDV (повністю розведена вартість): $ 48.35K $ 48.35K $ 48.35K Історичний максимум: $ 0.01050666 $ 0.01050666 $ 0.01050666 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Plata Network (PLATA)

Токеноміка Plata Network (PLATA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plata Network (PLATA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLATA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLATA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLATA, досліджуйте ціну токена PLATA в реальному часі!

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