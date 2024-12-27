Сьогоднішня ціна Plata Network (PLATA)

Поточна ціна Plata Network (PLATA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.93K USD. Ціна PLATA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plata Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.68 USD

- зміна ціни Plata Network протягом дня — +3.02%

- циркуляційна пропозиція – 367.20M USD

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