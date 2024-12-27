Ціна Plata Network (PLATA)
Поточна ціна Plata Network (PLATA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 117.93K USD. Ціна PLATA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plata Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 101.68 USD
- зміна ціни Plata Network протягом дня — +3.02%
- циркуляційна пропозиція – 367.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plata Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plata Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plata Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plata Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.02%
|30 днів
|$ 0
|-18.11%
|60 днів
|$ 0
|-11.85%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plata Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+3.02%
-1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plata Network is a unique, pioneer project of the MultiversX blockchain (formerly Elrond Network), that merges the worlds of motorsport and blockchain technology. The project emphasizes the use of MultiversX ESDTs (eStandard Digital Tokens), NFTs (Non-Fungible Tokens), SFTs (Semi-Fungible Tokens) and Staking Rewards, but also Bitcoin Ordinals and Runes, encouraging users to take their digital assets to the next level. Furthermore, Plata Network is part of the larger MultiversX ecosystem, which supports a variety of projects and initiatives. This interconnectedness allows the project to leverage the strengths of the MultiversX community while contributing to its growth and diversity by pioneering heritage. In summary, Plata Network represents an innovative intersection of motorsport and blockchain technology, offering users a fresh approach to digital assets. Invitation to dive deeper, after this Pit Stop, into our X Community!
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