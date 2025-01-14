Сьогоднішня ціна Plastiks (PLASTIK)

Поточна ціна Plastiks (PLASTIK) сьогодні становить 0.00194004 USD з ринковою капіталізацією $ 896.24K USD. Ціна PLASTIK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plastiks:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.36K USD

- зміна ціни Plastiks протягом дня — +26.79%

- циркуляційна пропозиція – 470.26M USD

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