Ціна Plastiks (PLASTIK)
Поточна ціна Plastiks (PLASTIK) сьогодні становить 0.00194004 USD з ринковою капіталізацією $ 896.24K USD. Ціна PLASTIK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plastiks:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.36K USD
- зміна ціни Plastiks протягом дня — +26.79%
- циркуляційна пропозиція – 470.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plastiks до USD становила $ +0.00040992.
За останні 30 днів зміна ціни Plastiks до USD становила $ -0.0006396639.
За останні 60 днів зміна ціни Plastiks до USD становила $ -0.0012618836.
За останні 90 днів зміна ціни Plastiks до USD становила $ -0.006254517430696728.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040992
|+26.79%
|30 днів
|$ -0.0006396639
|-32.97%
|60 днів
|$ -0.0012618836
|-65.04%
|90 днів
|$ -0.006254517430696728
|-76.32%
Останній аналіз цін Plastiks: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+10.27%
+26.79%
-9.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plastiks is a product of Nozama, Nozama was founded back in early 2019 with the objective to become the world’s largest sustainability technology company, and that goal remains more true than ever. Plastiks.io is a marketplace utilizing a smart contract approach to merge two-multibillion-dollar industries: NFTs and Recycling. The Plastiks platform allows recyclers to mint and sell NFTs as recycling guarantees so that recyclers can monetize their recycling data. Producers of single-use plastic can increase traceability of their single-use packaging. The Plastiks platform will not only allow Single-use packaging brands to demonstrate their commitment to the environment through offsetting their waste, but it allows them to comply with the recently imposed EU single use packaging tracking regulation. As for recyclers, it’ll be an additional stream of revenue. Plastiks is a place where artists, recyclers, and single use packaging companies can work as a team to make the world cleaner. Plastik is the native utility token that is used to: Unlock the utility of the platform to mint, list and transact on the plastiks.io platform. All recyclers and artists will need to use plastik to create their NFTs. The producers of plastic or the consumer brands will be incentivized to buy these NFTs with Plastik.
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