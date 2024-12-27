Сьогоднішня ціна Plasma Finance (PPAY)

Поточна ціна Plasma Finance (PPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.85K USD. Ціна PPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plasma Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.27 USD

- зміна ціни Plasma Finance протягом дня — +0.21%

- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD

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