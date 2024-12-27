Ціна Plasma Finance (PPAY)
Поточна ціна Plasma Finance (PPAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 101.85K USD. Ціна PPAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plasma Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.27 USD
- зміна ціни Plasma Finance протягом дня — +0.21%
- циркуляційна пропозиція – 950.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plasma Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plasma Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plasma Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plasma Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.21%
|30 днів
|$ 0
|-22.78%
|60 днів
|$ 0
|-77.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plasma Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.21%
-21.69%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plasma.Finance is a cross-chain DeFi aggregator and portfolio management platform.
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