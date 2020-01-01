Токеноміка PLANZ (Z) Дізнайтеся ключову інформацію про PLANZ (Z), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PLANZ (Z) PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back $Z tokens and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as treasury and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z. Офіційний вебсайт: https://planz.tech/ Купити Z зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PLANZ (Z) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PLANZ (Z), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,66M $ 1,66M $ 1,66M Історичний максимум: $ 0,0421567 $ 0,0421567 $ 0,0421567 Історичний мінімум: $ 0,01647092 $ 0,01647092 $ 0,01647092 Поточна ціна: $ 0,01660927 $ 0,01660927 $ 0,01660927 Дізнайтеся більше про ціну PLANZ (Z)

Токеноміка PLANZ (Z): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PLANZ (Z) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів Z, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів Z, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку Z, досліджуйте ціну токена Z в реальному часі!

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