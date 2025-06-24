Сьогоднішня ціна PLANZ (Z)

Поточна ціна PLANZ (Z) сьогодні становить 0,02364923 USD з ринковою капіталізацією $ 2,36M USD. Ціна Z до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PLANZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни PLANZ протягом дня — +7,67%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

Отримуйте оновлення цін Z до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни Z.