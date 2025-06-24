Ціна PLANZ (Z)
Поточна ціна PLANZ (Z) сьогодні становить 0,02364923 USD з ринковою капіталізацією $ 2,36M USD. Ціна Z до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PLANZ:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни PLANZ протягом дня — +7,67%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PLANZ до USD становила $ +0,00168397.
За останні 30 днів зміна ціни PLANZ до USD становила $ -0,0007821013.
За останні 60 днів зміна ціни PLANZ до USD становила $ -0,0083731399.
За останні 90 днів зміна ціни PLANZ до USD становила $ -0,01756284894899497.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00168397
|+7,67%
|30 днів
|$ -0,0007821013
|-3,30%
|60 днів
|$ -0,0083731399
|-35,40%
|90 днів
|$ -0,01756284894899497
|-42,61%
Останній аналіз цін PLANZ: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,61%
+7,67%
-4,52%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PLANZ.inc will issue $Z as a corporate token. Unlike tokens dedicated to specific DApps (such as games or DeFi), $Z is associated with all 10+ projects in which PLANZ.inc is involved. How tokens will be used after buyback A certain percentage of the revenue from each project will be used to buy back **$Z tokens** and distribute the tokens as follows: 50% → Distributed as $Z staking rewards 50% → Stored as **treasury** and used for future reward distributions This mechanism will sustainably increase the value of $Z and support the development of the entire PLANZ.inc ecosystem. In addition, PLANZ.inc will use a portion of the revenue from each project it operates or partners with to buy back $Z.
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