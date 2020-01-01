Токеноміка Plants VS Ronke (PVR) Дізнайтеся ключову інформацію про Plants VS Ronke (PVR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plants VS Ronke (PVR) Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards. Офіційний вебсайт: https://pvr.ronencoin.tech/ Купити PVR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plants VS Ronke (PVR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plants VS Ronke (PVR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 180,76K $ 180,76K $ 180,76K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 213,76M $ 213,76M $ 213,76M FDV (повністю розведена вартість): $ 253,68K $ 253,68K $ 253,68K Історичний максимум: $ 0,01016038 $ 0,01016038 $ 0,01016038 Історичний мінімум: $ 0,00074567 $ 0,00074567 $ 0,00074567 Поточна ціна: $ 0,0008456 $ 0,0008456 $ 0,0008456 Дізнайтеся більше про ціну Plants VS Ronke (PVR)

Токеноміка Plants VS Ronke (PVR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plants VS Ronke (PVR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PVR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PVR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PVR, досліджуйте ціну токена PVR в реальному часі!

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