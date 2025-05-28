Ціна Plants VS Ronke (PVR)
Поточна ціна Plants VS Ronke (PVR) сьогодні становить 0,00139992 USD з ринковою капіталізацією $ 228,80K USD. Ціна PVR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plants VS Ronke:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Plants VS Ronke протягом дня — -18,80%
- циркуляційна пропозиція – 163,76M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plants VS Ronke до USD становила $ -0,000324120581636227.
За останні 30 днів зміна ціни Plants VS Ronke до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plants VS Ronke до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plants VS Ronke до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000324120581636227
|-18,80%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plants VS Ronke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3,13%
-18,80%
-63,70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plants vs Ronke (PVR) Grow. Defend. Earn. Plants vs Ronke is a click-to-earn farming and defense game built on the Ronin blockchain, inspired by the classic "Plants vs Undead" — but with an upgraded token economy, no LE system, and full ownership of NFTs. Players plant Seed NFTs or temporary crops, water and protect them using farming items, defend against random weather or enemy events, and harvest $PVR tokens. Own Land NFTs to earn passive income when others water your land. Upgrade your Farm Slots, boost your hashpower, and stake your way to long-term rewards.
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