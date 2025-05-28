Сьогоднішня ціна Plants VS Ronke (PVR)

Поточна ціна Plants VS Ronke (PVR) сьогодні становить 0,00139992 USD з ринковою капіталізацією $ 228,80K USD. Ціна PVR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plants VS Ronke:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Plants VS Ronke протягом дня — -18,80%

- циркуляційна пропозиція – 163,76M USD

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