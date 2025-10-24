Інформація щодо ціни Plantfun (PLANTFUN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,86% Зміна ціни (1 дн.) +3,80% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,87% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,87%

Актуальна ціна Plantfun (PLANTFUN) становить --. За останні 24 години PLANTFUN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PLANTFUN становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PLANTFUN змінився на +0,86% за останню годину, +3,80% за 24 години та на -16,87% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Plantfun (PLANTFUN)

Ринкова капіталізація $ 8,93K$ 8,93K $ 8,93K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,93K$ 8,93K $ 8,93K Циркуляційне постачання 991,43M 991,43M 991,43M Загальна пропозиція 991 434 911,0 991 434 911,0 991 434 911,0

Поточна ринкова капіталізація Plantfun — $ 8,93K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PLANTFUN — 991,43M, зі загальною пропозицією 991434911.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,93K.