Токеноміка Plant vs Undead (PVU) Дізнайтеся ключову інформацію про Plant vs Undead (PVU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Plant vs Undead (PVU) Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs. Офіційний вебсайт: https://plantvsundead.com/ Купити PVU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Plant vs Undead (PVU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plant vs Undead (PVU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 250,66K $ 250,66K $ 250,66K Загальна пропозиція: $ 300,00M $ 300,00M $ 300,00M Циркуляційна пропозиція: $ 285,00M $ 285,00M $ 285,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 263,86K $ 263,86K $ 263,86K Історичний максимум: $ 24,73 $ 24,73 $ 24,73 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00087973 $ 0,00087973 $ 0,00087973 Дізнайтеся більше про ціну Plant vs Undead (PVU)

Токеноміка Plant vs Undead (PVU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Plant vs Undead (PVU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PVU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PVU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PVU, досліджуйте ціну токена PVU в реальному часі!

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