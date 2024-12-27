Ціна Plant vs Undead (PVU)
Поточна ціна Plant vs Undead (PVU) сьогодні становить 0.00125111 USD з ринковою капіталізацією $ 356.43K USD. Ціна PVU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plant vs Undead:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.37K USD
- зміна ціни Plant vs Undead протягом дня — -0.84%
- циркуляційна пропозиція – 285.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plant vs Undead до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Plant vs Undead до USD становила $ -0.0000371826.
За останні 60 днів зміна ціни Plant vs Undead до USD становила $ -0.0001232478.
За останні 90 днів зміна ціни Plant vs Undead до USD становила $ -0.0001302664532793892.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.84%
|30 днів
|$ -0.0000371826
|-2.97%
|60 днів
|$ -0.0001232478
|-9.85%
|90 днів
|$ -0.0001302664532793892
|-9.43%
Останній аналіз цін Plant vs Undead: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.52%
-0.84%
+4.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plant vs Undead (PVU) is a multiplayer tower defense game, where your plants are also your real asset. The goal is to combine the phenomenal Plants vs Zombies with new blockchain technology – NFTs.
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