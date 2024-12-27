Сьогоднішня ціна Plant vs Undead (PVU)

Поточна ціна Plant vs Undead (PVU) сьогодні становить 0.00125111 USD з ринковою капіталізацією $ 356.43K USD. Ціна PVU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plant vs Undead:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.37K USD

- зміна ціни Plant vs Undead протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 285.00M USD

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