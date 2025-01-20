Сьогоднішня ціна Plant (PLANT)

Поточна ціна Plant (PLANT) сьогодні становить 0.00150916 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна PLANT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Plant:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.07K USD

- зміна ціни Plant протягом дня — -9.28%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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