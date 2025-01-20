Ціна Plant (PLANT)
Поточна ціна Plant (PLANT) сьогодні становить 0.00150916 USD з ринковою капіталізацією $ 1.51M USD. Ціна PLANT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Plant:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 96.07K USD
- зміна ціни Plant протягом дня — -9.28%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Plant до USD становила $ -0.000154449067174976.
За останні 30 днів зміна ціни Plant до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Plant до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Plant до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000154449067174976
|-9.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Plant: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.51%
-9.28%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Plant is a SocialFi project hosted on Solana, combining AI-driven functionality with community engagement. The project features an evolving AI agent represented as a digital plant that grows smarter through user interactions. Community members train the Plant by suggesting tokens and providing context via X. These interactions enable the Plant to build memory, predict token trends, and develop its AI capabilities. Participants are incentivized through token-based airdrops ("raindrops") determined by their interaction level, creating a gamified and rewarding ecosystem. Plant integrates predictive analytics, decentralized finance elements, and community-driven AI evolution, offering a unique platform where users actively shape the project's growth and benefit from its insights. This combination of AI, community input, and decentralized rewards establishes Plant as an innovative leader in the SocialFi space.
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