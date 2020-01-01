Токеноміка plankton (PLANKTON) Дізнайтеся ключову інформацію про plankton (PLANKTON), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація plankton (PLANKTON) $plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community. Офіційний вебсайт: https://www.plankton.gg Купити PLANKTON зараз!

Токеноміка та аналіз ціни plankton (PLANKTON) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена plankton (PLANKTON), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 24,26K $ 24,26K $ 24,26K Загальна пропозиція: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M Циркуляційна пропозиція: $ 998,59M $ 998,59M $ 998,59M FDV (повністю розведена вартість): $ 24,26K $ 24,26K $ 24,26K Історичний максимум: $ 0,00381571 $ 0,00381571 $ 0,00381571 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну plankton (PLANKTON)

Токеноміка plankton (PLANKTON): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки plankton (PLANKTON) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLANKTON, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLANKTON, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLANKTON, досліджуйте ціну токена PLANKTON в реальному часі!

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