Токеноміка Plankton in Pain (AAAHHM)
Інформація Plankton in Pain (AAAHHM)
Plankton getting served in 4k
Plankton in Pain is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project.
With a dedicated team and a vibrant community, $AAAHHM Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together!
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Токеноміка та аналіз ціни Plankton in Pain (AAAHHM)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Plankton in Pain (AAAHHM), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка Plankton in Pain (AAAHHM): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки Plankton in Pain (AAAHHM) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів AAAHHM, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AAAHHM, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку AAAHHM, досліджуйте ціну токена AAAHHM в реальному часі!
Прогноз ціни AAAHHM
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