Сьогоднішня ціна plankton (PLANKTON)

Поточна ціна plankton (PLANKTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.52K USD. Ціна PLANKTON до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності plankton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 884.68 USD

- зміна ціни plankton протягом дня — -12.31%

- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD

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