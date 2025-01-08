Ціна plankton (PLANKTON)
Поточна ціна plankton (PLANKTON) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 36.52K USD. Ціна PLANKTON до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності plankton:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 884.68 USD
- зміна ціни plankton протягом дня — -12.31%
- циркуляційна пропозиція – 999.86M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни plankton до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни plankton до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни plankton до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни plankton до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.31%
|30 днів
|$ 0
|-97.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін plankton: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
-12.31%
-23.77%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$plankton is a memecoin in Solana, which seeks to represent the fan base of the super viral tiktok meme which bears the same name: plankton. $plankton in Solana promotes the use of the meme on social networks, being a meeting point for the community of said meme. The purpose of $plankton is to give community members the opportunity to buy a token with which they feel represented. $plankton works only as a fan base of the meme, it does not claim the copyright of the meme or anything like that, it only works as a token for the meme community.
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