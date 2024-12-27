Ціна PlanetWatch (PLANETS)
Поточна ціна PlanetWatch (PLANETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.49K USD. Ціна PLANETS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlanetWatch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.01 USD
- зміна ціни PlanetWatch протягом дня — +6.85%
- циркуляційна пропозиція – 4.50B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlanetWatch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PlanetWatch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PlanetWatch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PlanetWatch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.85%
|30 днів
|$ 0
|+167.90%
|60 днів
|$ 0
|+65.03%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PlanetWatch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
+6.85%
+26.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlanetWatch decentralizes, incentivizes, and gamifies environmental monitoring. Currently, we build dense air quality sensor networks streaming real-time data to our platform. Validated data earn Planet token rewards and build a global immutable air quality ledger on the Algorand blockchain. Sensing is mining!
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