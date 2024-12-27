Сьогоднішня ціна PlanetWatch (PLANETS)

Поточна ціна PlanetWatch (PLANETS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 122.49K USD. Ціна PLANETS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PlanetWatch:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 153.01 USD

- зміна ціни PlanetWatch протягом дня — +6.85%

- циркуляційна пропозиція – 4.50B USD

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