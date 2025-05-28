Ціна Planet Mojo (MOJO)
Поточна ціна Planet Mojo (MOJO) сьогодні становить 0,00227896 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MOJO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Planet Mojo:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Planet Mojo протягом дня — +0,38%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Planet Mojo до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Planet Mojo до USD становила $ -0,0002391011.
За останні 60 днів зміна ціни Planet Mojo до USD становила $ -0,0015454489.
За останні 90 днів зміна ціни Planet Mojo до USD становила $ -0,005612071821403452.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0,38%
|30 днів
|$ -0,0002391011
|-10,49%
|60 днів
|$ -0,0015454489
|-67,81%
|90 днів
|$ -0,005612071821403452
|-71,11%
Останній аналіз цін Planet Mojo: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,66%
+0,38%
-6,79%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MOJO is the utility token for Planet Mojo and its ecosystem of games, products and experiences. $MOJO powers token-gated products, services, and experiences called $MOJO Sinks. $MOJO is distributed through Gameplay and Sink Distributions. Planet Mojo is an ecosystem of interoperable games set on a mysterious alien planet. Founded by game industry veterans, backed by Animoca brands, Merit Circle & other top funds.
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