Докладніше про PHORSE

Інформація про ціну PHORSE

Офіційний вебсайт PHORSE

Токеноміка PHORSE

Прогноз ціни PHORSE

Ціна Planet Horse V2 (PHORSE)

Актуальна ціна 1 PHORSE до USD:

$0,00023021
$0,00023021$0,00023021
+2,30%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб.
USD
Графік ціни Planet Horse V2 (PHORSE) в реальному часі
Інформація щодо ціни Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

Актуальна ціна Planet Horse V2 (PHORSE) становить --. За останні 24 години PHORSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHORSE становить $ 0,00181314, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PHORSE змінився на +0,35% за останню годину, +2,40% за 24 години та на -10,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Planet Horse V2 (PHORSE)

Поточна ринкова капіталізація Planet Horse V2 — $ 69,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHORSE — 300,00M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,06K.

Історія ціни Planet Horse V2 (PHORSE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Planet Horse V2 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Planet Horse V2 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Planet Horse V2 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Planet Horse V2 до USD становила $ 0.

Що таке Planet Horse V2 (PHORSE)

Planet Horse is a pixel-perfect Play-to-Earn horse racing game built on the Ronin Network, combining strategic gameplay, competitive racing, and digital ownership. Players train, evolve, and race NFT horses to earn $PHORSE and $MEDAL, the core tokens powering upgrades, item trading, and leaderboard

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Ресурс Planet Horse V2 (PHORSE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Planet Horse V2 (USD)

Скільки коштуватиме Planet Horse V2 (PHORSE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Planet Horse V2 (PHORSE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Planet Horse V2.

Перегляньте прогноз ціни Planet Horse V2 вже зараз!

PHORSE до місцевих валют

Токеноміка Planet Horse V2 (PHORSE)

Розуміння токеноміки Planet Horse V2 (PHORSE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PHORSE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Planet Horse V2 (PHORSE)

Скільки сьогодні коштує Planet Horse V2 (PHORSE)?
Актуальна ціна PHORSE у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PHORSE до USD?
Поточна ціна PHORSE до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Planet Horse V2?
Ринкова капіталізація PHORSE — $ 69,06K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PHORSE?
Циркуляційна пропозиція PHORSE — 300,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PHORSE?
PHORSE досяг історичної максимальної ціни у 0,00181314 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PHORSE?
Історична мінімальна ціна PHORSE становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі PHORSE?
Актуальний обсяг торгівлі PHORSE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PHORSE цього року?
PHORSE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PHORSE для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

