Інформація щодо ціни Planet Horse V2 (PHORSE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00181314$ 0,00181314 $ 0,00181314 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,35% Зміна ціни (1 дн.) +2,40% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,02%

Актуальна ціна Planet Horse V2 (PHORSE) становить --. За останні 24 години PHORSE торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PHORSE становить $ 0,00181314, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PHORSE змінився на +0,35% за останню годину, +2,40% за 24 години та на -10,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Planet Horse V2 (PHORSE)

Ринкова капіталізація $ 69,06K$ 69,06K $ 69,06K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,06K$ 69,06K $ 69,06K Циркуляційне постачання 300,00M 300,00M 300,00M Загальна пропозиція 300 000 000,0 300 000 000,0 300 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Planet Horse V2 — $ 69,06K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHORSE — 300,00M, зі загальною пропозицією 300000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,06K.