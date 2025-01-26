Ціна Planet Hares (HAC)
Поточна ціна Planet Hares (HAC) сьогодні становить 0.00199522 USD з ринковою капіталізацією $ 579.47K USD. Ціна HAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Planet Hares:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.23K USD
- зміна ціни Planet Hares протягом дня — +82.58%
- циркуляційна пропозиція – 290.43M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Planet Hares до USD становила $ +0.00090242.
За останні 30 днів зміна ціни Planet Hares до USD становила $ +0.0000182931.
За останні 60 днів зміна ціни Planet Hares до USD становила $ +0.0008148713.
За останні 90 днів зміна ціни Planet Hares до USD становила $ +0.000233830907779192.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00090242
|+82.58%
|30 днів
|$ +0.0000182931
|+0.92%
|60 днів
|$ +0.0008148713
|+40.84%
|90 днів
|$ +0.000233830907779192
|+13.28%
Останній аналіз цін Planet Hares: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+82.58%
-21.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Planet Hares is a metaverse ecosystem platform that empowers Web3 projects based on blockchain technology and entertainment culture. It aims to create a diverse and open metaverse by integrating various communities and organizations, providing entertainment application scenarios and services. HAC is the utility token within the Planet Hares metaverse platform. Users can use HAC to purchase assets within the Hareverse and pay for service fees, among other things.
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