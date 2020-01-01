Токеноміка Planet Finance (AQUA) Дізнайтеся ключову інформацію про Planet Finance (AQUA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Planet Finance (AQUA) Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA. Офіційний вебсайт: https://app.planet.finance/ Whitepaper: https://docs.planet.finance Купити AQUA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Planet Finance (AQUA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Planet Finance (AQUA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 138,52K $ 138,52K $ 138,52K Загальна пропозиція: $ 96,54K $ 96,54K $ 96,54K Циркуляційна пропозиція: $ 89,50K $ 89,50K $ 89,50K FDV (повністю розведена вартість): $ 149,43K $ 149,43K $ 149,43K Історичний максимум: $ 2 302,82 $ 2 302,82 $ 2 302,82 Історичний мінімум: $ 1,2 $ 1,2 $ 1,2 Поточна ціна: $ 1,55 $ 1,55 $ 1,55 Дізнайтеся більше про ціну Planet Finance (AQUA)

Токеноміка Planet Finance (AQUA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Planet Finance (AQUA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AQUA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AQUA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AQUA, досліджуйте ціну токена AQUA в реальному часі!

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