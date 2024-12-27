Сьогоднішня ціна Planet Finance (AQUA)

Поточна ціна Planet Finance (AQUA) сьогодні становить 4.59 USD з ринковою капіталізацією $ 410.76K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Planet Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD

- зміна ціни Planet Finance протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 89.50K USD

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