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Ціна Planet Finance (AQUA)

USD

Графік ціни Planet Finance (AQUA) в реальному часі

$4.59
$4.59$4.59
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Planet Finance (AQUA)

Поточна ціна Planet Finance (AQUA) сьогодні становить 4.59 USD з ринковою капіталізацією $ 410.76K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Planet Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Planet Finance протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 89.50K USD

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Цінові показники Planet Finance (AQUA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Planet Finance до USD становила $ +0.00415815.
За останні 30 днів зміна ціни Planet Finance до USD становила $ -0.8486304120.
За останні 60 днів зміна ціни Planet Finance до USD становила $ -2.0269481310.
За останні 90 днів зміна ціни Planet Finance до USD становила $ -10.215649707610838.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00415815+0.09%
30 днів$ -0.8486304120-18.48%
60 днів$ -2.0269481310-44.16%
90 днів$ -10.215649707610838-68.99%

Аналіз цін Planet Finance (AQUA)

Останній аналіз цін Planet Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 4.57
$ 4.57$ 4.57

$ 4.72
$ 4.72$ 4.72

$ 2,302.82
$ 2,302.82$ 2,302.82

-1.55%

+0.09%

+6.25%

Ринкова інформація Planet Finance (AQUA)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 410.76K
$ 410.76K$ 410.76K

$ 1.25K
$ 1.25K$ 1.25K

89.50K
89.50K 89.50K

Що таке Planet Finance ( AQUA)

Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.

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Ресурс Planet Finance (AQUA)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AQUA до місцевих валют

1 AQUA до AUD
A$7.344
1 AQUA до GBP
3.6261
1 AQUA до EUR
4.3605
1 AQUA до USD
$4.59
1 AQUA до MYR
RM20.5173
1 AQUA до TRY
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1 AQUA до JPY
¥724.1643
1 AQUA до RUB
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1 AQUA до INR
392.3991
1 AQUA до IDR
Rp74,032.2477
1 AQUA до PHP
266.9085
1 AQUA до EGP
￡E.233.4474
1 AQUA до BRL
R$28.3662
1 AQUA до CAD
C$6.5637
1 AQUA до BDT
548.6427
1 AQUA до NGN
7,105.2282
1 AQUA до UAH
192.5964
1 AQUA до VES
Bs234.09
1 AQUA до PKR
Rs1,277.8101
1 AQUA до KZT
2,403.1404
1 AQUA до THB
฿156.1518
1 AQUA до TWD
NT$150.6438
1 AQUA до CHF
Fr4.131
1 AQUA до HKD
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.د.م46.3131