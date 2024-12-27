Ціна Planet Finance (AQUA)
Поточна ціна Planet Finance (AQUA) сьогодні становить 4.59 USD з ринковою капіталізацією $ 410.76K USD. Ціна AQUA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Planet Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.25K USD
- зміна ціни Planet Finance протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 89.50K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Planet Finance до USD становила $ +0.00415815.
За останні 30 днів зміна ціни Planet Finance до USD становила $ -0.8486304120.
За останні 60 днів зміна ціни Planet Finance до USD становила $ -2.0269481310.
За останні 90 днів зміна ціни Planet Finance до USD становила $ -10.215649707610838.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00415815
|+0.09%
|30 днів
|$ -0.8486304120
|-18.48%
|60 днів
|$ -2.0269481310
|-44.16%
|90 днів
|$ -10.215649707610838
|-68.99%
Останній аналіз цін Planet Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.55%
+0.09%
+6.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Planet is a decentralized financial protocol consisting of different planets, each their own application, designed to enable anyone to freely activate their capital. Planet enables access to open, decentralized financial services. AQUA is the governance token for Planet. It has an absolute max supply of 100,000 AQUA. Roughly half of all protocol fees earned are used to buy & burn AQUA.
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$4.59
|1 AQUA до MYR
RM20.5173
|1 AQUA до TRY
₺161.6139
|1 AQUA до JPY
¥724.1643
|1 AQUA до RUB
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|1 AQUA до IDR
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|1 AQUA до PHP
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