Сьогоднішня ціна Planet Fatness

Поточна ціна Planet Fatness (PHAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHAT до USD становить $ 0 за PHAT.

Planet Fatness наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 131,4, з циркуляційною пропозицією у 789,34M PHAT. Протягом останніх 24 годин PHAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PHAT змінився на -0,32% за останню годину та на +0,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Planet Fatness (PHAT)

Ринкова капіталізація $ 13,13K$ 13,13K $ 13,13K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 16,62K$ 16,62K $ 16,62K Циркуляційне постачання 789,34M 789,34M 789,34M Загальна пропозиція 999 275 891,35448 999 275 891,35448 999 275 891,35448

Поточна ринкова капіталізація Planet Fatness — $ 13,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHAT — 789,34M, зі загальною пропозицією 999275891.35448. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,62K.