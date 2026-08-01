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Поточна ціна Planet Fatness сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PHAT становить 13 131,4 USD. Відстежуйте оновлення цін PHAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Planet Fatness сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація PHAT становить 13 131,4 USD. Відстежуйте оновлення цін PHAT до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про PHAT

Інформація про ціну PHAT

Що таке PHAT

Офіційний вебсайт PHAT

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Ціна Planet Fatness (PHAT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 PHAT до USD:

$0,00001662
$0,00001662$0,00001662
-3,80%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Planet Fatness (PHAT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:46:50 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Planet Fatness

Поточна ціна Planet Fatness (PHAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,56% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PHAT до USD становить $ 0 за PHAT.

Planet Fatness наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 13 131,4, з циркуляційною пропозицією у 789,34M PHAT. Протягом останніх 24 годин PHAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PHAT змінився на -0,32% за останню годину та на +0,87% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Planet Fatness (PHAT)

$ 13,13K
$ 13,13K$ 13,13K

--
----

$ 16,62K
$ 16,62K$ 16,62K

789,34M
789,34M 789,34M

999 275 891,35448
999 275 891,35448 999 275 891,35448

Поточна ринкова капіталізація Planet Fatness — $ 13,13K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PHAT — 789,34M, зі загальною пропозицією 999275891.35448. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 16,62K.

Історія ціни Planet Fatness у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,32%

-2,55%

+0,87%

+0,87%

Історія ціни Planet Fatness (PHAT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Planet Fatness до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Planet Fatness до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Planet Fatness до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Planet Fatness до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-2,55%
30 днів$ 0-43,51%
60 днів$ 0-64,18%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Planet Fatness

Прогноз ціни Planet Fatness (PHAT) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна PHAT у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Planet Fatness (PHAT) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Planet Fatness потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Planet Fatness у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни PHAT на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Planet Fatness.

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Ресурс Planet Fatness (PHAT)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Planet Fatness

Яка зараз ринкова ціна PHAT?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на -2.55% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Planet Fatness на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, PHAT демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для PHAT?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- PHAT. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Planet Fatness?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність PHAT на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре PHAT інтегрований в екосистему --.

Люди також запитують: Інші запитання про Planet Fatness

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-12 00:46:50 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Planet Fatness (PHAT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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