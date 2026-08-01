Сьогоднішня ціна Planck

Поточна ціна Planck (PLANCK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,39% за останні 24 години. Поточний курс конвертації PLANCK до USD становить $ 0 за PLANCK.

Planck наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 045,11, з циркуляційною пропозицією у 76,56M PLANCK. Протягом останніх 24 годин PLANCK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 3,75, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці PLANCK змінився на +1,73% за останню годину та на +10,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 373,69.

Ринкова інформація щодо Planck (PLANCK)

Ринкова капіталізація $ 11,05K$ 11,05K $ 11,05K Обсяг (за 24 год) $ 373,69$ 373,69 $ 373,69 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 72,14K$ 72,14K $ 72,14K Циркуляційне постачання 76,56M 76,56M 76,56M Загальна пропозиція 500 000 000,0 500 000 000,0 500 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Planck — $ 11,05K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 373,69. Циркуляційна пропозиція PLANCK — 76,56M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 72,14K.