Токеноміка PlaceWar Governance (PLACE) Дізнайтеся ключову інформацію про PlaceWar Governance (PLACE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PlaceWar Governance (PLACE) PlaceWar is a strategic play-to-earn social game universe deployed on multi-chain with highly engaging artillery gameplay that encourages players to create and define the outlook of the in-game world through building, battles and alliance. Inspired by r/place, PlaceWar creates a gamified and open Internet culture metaverse and puts users in control. PlaceWar consists of two systems: the Battle system and the Pixel system. Players can have a quickstart of battles in the Battle system modes: - PVE - PVP - Guild War. Upon winning a game, the player would receive token rewards, NFT and non-NFT rewards. The Pixel system is the land system of PlaceWar. The Pixel system has a map of a canvas world named Placedonia which is divided into 90,000 pixel lands which players are able to own as NFTs. Each pixel is a piece of land where players are able to park their tanks, collect randomly generated resources, construct buildings or even choose a color to represent their pixels on Placedonia. The Placedonia allows players to invade other pixels by challenging their defender bots into a tank battle. Successful invaders will loot any unharvested resources and be able to force change the representing color. Through invasion, players are able to create their own paintings and turn them into visual territories. Such a mechanism can bring the in-game guild idea into PlaceWar, which increases the social bonds between players. Офіційний вебсайт: https://www.placewar.io/ Whitepaper: https://wiki.placewar.io/placewar/ Купити PLACE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PlaceWar Governance (PLACE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PlaceWar Governance (PLACE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 47,79K $ 47,79K $ 47,79K Історичний максимум: $ 0,269663 $ 0,269663 $ 0,269663 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну PlaceWar Governance (PLACE)

Токеноміка PlaceWar Governance (PLACE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PlaceWar Governance (PLACE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PLACE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PLACE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PLACE, досліджуйте ціну токена PLACE в реальному часі!

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