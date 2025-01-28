Ціна PlaceWar Governance (PLACE)
Поточна ціна PlaceWar Governance (PLACE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PLACE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PlaceWar Governance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.75 USD
- зміна ціни PlaceWar Governance протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін PLACE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PLACE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PlaceWar Governance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PlaceWar Governance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PlaceWar Governance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PlaceWar Governance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+7.19%
|60 днів
|$ 0
|+17.58%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PlaceWar Governance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-15.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PlaceWar is a strategic play-to-earn social game universe deployed on multi-chain with highly engaging artillery gameplay that encourages players to create and define the outlook of the in-game world through building, battles and alliance. Inspired by r/place, PlaceWar creates a gamified and open Internet culture metaverse and puts users in control. PlaceWar consists of two systems: the Battle system and the Pixel system. Players can have a quickstart of battles in the Battle system modes: - PVE - PVP - Guild War. Upon winning a game, the player would receive token rewards, NFT and non-NFT rewards. The Pixel system is the land system of PlaceWar. The Pixel system has a map of a canvas world named Placedonia which is divided into 90,000 pixel lands which players are able to own as NFTs. Each pixel is a piece of land where players are able to park their tanks, collect randomly generated resources, construct buildings or even choose a color to represent their pixels on Placedonia. The Placedonia allows players to invade other pixels by challenging their defender bots into a tank battle. Successful invaders will loot any unharvested resources and be able to force change the representing color. Through invasion, players are able to create their own paintings and turn them into visual territories. Such a mechanism can bring the in-game guild idea into PlaceWar, which increases the social bonds between players.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 PLACE до AUD
A$--
|1 PLACE до GBP
￡--
|1 PLACE до EUR
€--
|1 PLACE до USD
$--
|1 PLACE до MYR
RM--
|1 PLACE до TRY
₺--
|1 PLACE до JPY
¥--
|1 PLACE до RUB
₽--
|1 PLACE до INR
₹--
|1 PLACE до IDR
Rp--
|1 PLACE до PHP
₱--
|1 PLACE до EGP
￡E.--
|1 PLACE до BRL
R$--
|1 PLACE до CAD
C$--
|1 PLACE до BDT
৳--
|1 PLACE до NGN
₦--
|1 PLACE до UAH
₴--
|1 PLACE до VES
Bs--
|1 PLACE до PKR
Rs--
|1 PLACE до KZT
₸--
|1 PLACE до THB
฿--
|1 PLACE до TWD
NT$--
|1 PLACE до CHF
Fr--
|1 PLACE до HKD
HK$--
|1 PLACE до MAD
.د.م--