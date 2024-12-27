Ціна PKT (PKT)
Поточна ціна PKT (PKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.23M USD. Ціна PKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PKT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81K USD
- зміна ціни PKT протягом дня — +1.02%
- циркуляційна пропозиція – 3.49B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PKT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PKT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни PKT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PKT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.02%
|30 днів
|$ 0
|-10.97%
|60 днів
|$ 0
|+2.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін PKT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
+1.02%
+6.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
PKT creates an economic incentive for people to scale and maintain physical bandwidth infrastructure worldwide. PKT uses the world's first bandwidth-hard proof of work called PacketCrypt. The resulting PKT Network is a high speed, robust data network that improves data transmission speed, latency and lowers costs for access to the internet via mesh networking. PKT is growing to become the world’s largest ISP owned and operated by the people who use it.
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