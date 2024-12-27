Сьогоднішня ціна PKT (PKT)

Поточна ціна PKT (PKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.23M USD. Ціна PKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PKT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.81K USD

- зміна ціни PKT протягом дня — +1.02%

- циркуляційна пропозиція – 3.49B USD

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