Інформація щодо ціни PJN (PJN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00288545$ 0,00288545 $ 0,00288545 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +4,77% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,44% Зміна ціни (за 7 дн.) +4,44%

Актуальна ціна PJN (PJN) становить --. За останні 24 години PJN торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PJN становить $ 0,00288545, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то PJN змінився на -0,16% за останню годину, +4,77% за 24 години та на +4,44% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PJN (PJN)

Ринкова капіталізація $ 64,30K$ 64,30K $ 64,30K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 64,30K$ 64,30K $ 64,30K Циркуляційне постачання 999,75M 999,75M 999,75M Загальна пропозиція 999 753 828,271203 999 753 828,271203 999 753 828,271203

Поточна ринкова капіталізація PJN — $ 64,30K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PJN — 999,75M, зі загальною пропозицією 999753828.271203. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 64,30K.