Сьогоднішня ціна Pizzaverse ($PIZZA)

Поточна ціна Pizzaverse ($PIZZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PIZZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pizzaverse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.28 USD

- зміна ціни Pizzaverse протягом дня — +3.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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