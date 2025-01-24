Ціна Pizzaverse ($PIZZA)
Поточна ціна Pizzaverse ($PIZZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $PIZZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pizzaverse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 187.28 USD
- зміна ціни Pizzaverse протягом дня — +3.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pizzaverse до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pizzaverse до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pizzaverse до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pizzaverse до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.72%
|30 днів
|$ 0
|-0.62%
|60 днів
|$ 0
|-6.67%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pizzaverse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+3.72%
+0.26%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pizza is a community whose mission is to provide pizza globally for all of the builders around the world making our world more delicious one line of code at a time.
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