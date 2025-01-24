Сьогоднішня ціна Pizza Gram (PIZZA)

Поточна ціна Pizza Gram (PIZZA) сьогодні становить 4.34 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIZZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pizza Gram:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.86 USD

- зміна ціни Pizza Gram протягом дня — -18.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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