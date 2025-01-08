Сьогоднішня ціна Pizza Cat (PIZA)

Поточна ціна Pizza Cat (PIZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.76K USD. Ціна PIZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pizza Cat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.07 USD

- зміна ціни Pizza Cat протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 949.70M USD

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