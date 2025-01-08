Ціна Pizza Cat (PIZA)
Поточна ціна Pizza Cat (PIZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.76K USD. Ціна PIZA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pizza Cat:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.07 USD
- зміна ціни Pizza Cat протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 949.70M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pizza Cat до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pizza Cat до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pizza Cat до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pizza Cat до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-10.28%
|60 днів
|$ 0
|+8.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pizza Cat: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+16.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Cat Memes
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