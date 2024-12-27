Сьогоднішня ціна Pizza (PIZZA)

Поточна ціна Pizza (PIZZA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 192.03K USD. Ціна PIZZA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pizza:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15K USD

- зміна ціни Pizza протягом дня — -2.92%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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