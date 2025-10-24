Інформація щодо ціни PIXTEL (PIXTEL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00002449 $ 0,00002449 $ 0,00002449 Мін. за 24 год $ 0,00002945 $ 0,00002945 $ 0,00002945 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00002449$ 0,00002449 $ 0,00002449 Макс. за 24 год $ 0,00002945$ 0,00002945 $ 0,00002945 Рекордний максимум $ 0,00013876$ 0,00013876 $ 0,00013876 Найнижча ціна $ 0,0000235$ 0,0000235 $ 0,0000235 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) +19,71% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,16% Зміна ціни (за 7 дн.) -20,16%

Актуальна ціна PIXTEL (PIXTEL) становить $0,0000294. За останні 24 години PIXTEL торгувався між мінімумом у $ 0,00002449 і максимумом у $ 0,00002945, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIXTEL становить $ 0,00013876, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000235.

Що стосується короткострокових результатів, то PIXTEL змінився на -0,16% за останню годину, +19,71% за 24 години та на -20,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PIXTEL (PIXTEL)

Ринкова капіталізація $ 29,36K$ 29,36K $ 29,36K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 29,36K$ 29,36K $ 29,36K Циркуляційне постачання 998,53M 998,53M 998,53M Загальна пропозиція 998 532 362,327388 998 532 362,327388 998 532 362,327388

Поточна ринкова капіталізація PIXTEL — $ 29,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIXTEL — 998,53M, зі загальною пропозицією 998532362.327388. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,36K.