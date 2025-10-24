Актуальна ціна PIXTEL сьогодні становить 0,0000294 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PIXTEL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PIXTEL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна PIXTEL сьогодні становить 0,0000294 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни PIXTEL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни PIXTEL на MEXC вже зараз.

Докладніше про PIXTEL

Інформація про ціну PIXTEL

Офіційний вебсайт PIXTEL

Токеноміка PIXTEL

Прогноз ціни PIXTEL

Ціна PIXTEL (PIXTEL)

Актуальна ціна 1 PIXTEL до USD:

--
----
+19,70%1D
Графік ціни PIXTEL (PIXTEL) в реальному часі
Інформація щодо ціни PIXTEL (PIXTEL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

-0,16%

+19,71%

-20,16%

-20,16%

Актуальна ціна PIXTEL (PIXTEL) становить $0,0000294. За останні 24 години PIXTEL торгувався між мінімумом у $ 0,00002449 і максимумом у $ 0,00002945, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум PIXTEL становить $ 0,00013876, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0000235.

Що стосується короткострокових результатів, то PIXTEL змінився на -0,16% за останню годину, +19,71% за 24 години та на -20,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо PIXTEL (PIXTEL)

Поточна ринкова капіталізація PIXTEL — $ 29,36K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція PIXTEL — 998,53M, зі загальною пропозицією 998532362.327388. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 29,36K.

Історія ціни PIXTEL (PIXTEL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PIXTEL до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PIXTEL до USD становила $ -0,0000115903.
За останні 60 днів зміна ціни PIXTEL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни PIXTEL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+19,71%
30 днів$ -0,0000115903-39,42%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке PIXTEL (PIXTEL)

Welcome to PIXTEL! A pixelated, nostalgic hotel on Solana where the crypto space meets the classic charm of online hangouts. Build your room, decorate it with unique items, and explore a universe filled with iconic meme characters. Every player starts with a set of free starter items - a bed, sofa, desk, lamps, tables, and more - to design their very first space. From there, dive into the in-game shop to expand your collection and make your room truly yours, all powered by the $PIXTEL token. Random chats, shared laughs, and moments you can only experience here. No strict rules just creativity, good vibes, and chill. So jump in, get comfy, and start writing your own story!

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс PIXTEL (PIXTEL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни PIXTEL (USD)

Скільки коштуватиме PIXTEL (PIXTEL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів PIXTEL (PIXTEL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо PIXTEL.

Перегляньте прогноз ціни PIXTEL вже зараз!

PIXTEL до місцевих валют

Токеноміка PIXTEL (PIXTEL)

Розуміння токеноміки PIXTEL (PIXTEL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PIXTEL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про PIXTEL (PIXTEL)

Скільки сьогодні коштує PIXTEL (PIXTEL)?
Актуальна ціна PIXTEL у USD становить 0,0000294 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна PIXTEL до USD?
Поточна ціна PIXTEL до USD — $ 0,0000294. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація PIXTEL?
Ринкова капіталізація PIXTEL — $ 29,36K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція PIXTEL?
Циркуляційна пропозиція PIXTEL — 998,53M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) PIXTEL?
PIXTEL досяг історичної максимальної ціни у 0,00013876 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) PIXTEL?
Історична мінімальна ціна PIXTEL становила 0,0000235 USD.
Який обсяг торгівлі PIXTEL?
Актуальний обсяг торгівлі PIXTEL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна PIXTEL цього року?
PIXTEL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни PIXTEL для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для PIXTEL (PIXTEL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

