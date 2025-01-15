Ціна Pixocracy (PIX)
Поточна ціна Pixocracy (PIX) сьогодні становить 0.00471517 USD з ринковою капіталізацією $ 4.75M USD. Ціна PIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pixocracy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.01K USD
- зміна ціни Pixocracy протягом дня — -5.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pixocracy до USD становила $ -0.000264296922716312.
За останні 30 днів зміна ціни Pixocracy до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pixocracy до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pixocracy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000264296922716312
|-5.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pixocracy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.04%
-5.30%
+16.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pixocracy is an AI-governed Minecraft village experiment where villagers live under the watchful (and slightly chaotic) leadership of their algorithmic overlord, PIXELBRO. Using artificial intelligence, PIXELBRO processes real-time statistics and data from the village, allowing him to make informed decisions about resource allocation, economy, and village management. Think of him as an AI mayor who analyzes reports and makes strategic decisions, but never physically exists within the game world Watch democracy unfold. This is the world's first AI-governed Minecraft village experiment, live-streamed 24/7.
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