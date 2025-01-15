Сьогоднішня ціна Pixocracy (PIX)

Поточна ціна Pixocracy (PIX) сьогодні становить 0.00471517 USD з ринковою капіталізацією $ 4.75M USD. Ціна PIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pixocracy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.01K USD

- зміна ціни Pixocracy протягом дня — -5.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.95M USD

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