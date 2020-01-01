Токеноміка PIXL (PIXL) Дізнайтеся ключову інформацію про PIXL (PIXL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація PIXL (PIXL) What is the project about? Pixl is a gaming utility token for The Pixlverse. It will be used for all gaming related transactions (breeding, leveling up, buying in game assets, paying to battle opponents etc etc. What makes your project unique? The Pixlverse is one of the first Web3 native games being released with 100% playability on mobile. It is a pet battler style game with extremely in depth game mechanics to keep players coming back for more. History of your project. The Pixlverse is an NFT project founded by the creators of Sappy Seals. These projects come under the banner of Pixl Labs who have an in house industry leading team of game designers, developers, tokenomics experts and marketers. What’s next for your project? Public launch of The Pixlverse and years of developing the game until it is respected in the competitive and casual gaming scene. What can your token be used for? All Pixlverse in game purchases as well as other Pixl Lab related promotions. Офіційний вебсайт: https://www.sappyseals.io/ Whitepaper: https://gitbook.thepixlverse.com/ Купити PIXL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни PIXL (PIXL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена PIXL (PIXL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 17,49M $ 17,49M $ 17,49M Загальна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M Циркуляційна пропозиція: $ 500,00M $ 500,00M $ 500,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 17,49M $ 17,49M $ 17,49M Історичний максимум: $ 0,164294 $ 0,164294 $ 0,164294 Історичний мінімум: $ 0,01738658 $ 0,01738658 $ 0,01738658 Поточна ціна: $ 0,03497698 $ 0,03497698 $ 0,03497698 Дізнайтеся більше про ціну PIXL (PIXL)

Токеноміка PIXL (PIXL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки PIXL (PIXL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PIXL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PIXL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PIXL, досліджуйте ціну токена PIXL в реальному часі!

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