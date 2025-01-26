Сьогоднішня ціна PIXL (PIXL)

Поточна ціна PIXL (PIXL) сьогодні становить 0.05505 USD з ринковою капіталізацією $ 27.48M USD. Ціна PIXL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIXL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 23.22K USD

- зміна ціни PIXL протягом дня — -7.20%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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