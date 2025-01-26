Сьогоднішня ціна PIXIZ (PIXIZ)

Поточна ціна PIXIZ (PIXIZ) сьогодні становить 0.00015662 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIXIZ до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PIXIZ:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.26 USD

- зміна ціни PIXIZ протягом дня — +1.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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