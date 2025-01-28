Ціна Pixie (PIX)
Поточна ціна Pixie (PIX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pixie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 95.72K USD
- зміна ціни Pixie протягом дня — -3.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pixie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pixie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pixie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pixie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.04%
|30 днів
|$ 0
|-28.97%
|60 днів
|$ 0
|-24.73%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pixie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.10%
-3.04%
-11.19%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pixie is THE WORLD’S FIRST FULLY FUNCTIONAL #crypto-based photo and video sharing social network in #Web3 with #SocialFi concepts.
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