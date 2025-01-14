Ціна Pixi (PIXI)
Поточна ціна Pixi (PIXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.54K USD. Ціна PIXI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pixi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.46K USD
- зміна ціни Pixi протягом дня — -3.87%
- циркуляційна пропозиція – 927.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pixi до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pixi до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pixi до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pixi до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.87%
|30 днів
|$ 0
|-45.18%
|60 днів
|$ 0
|-76.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pixi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.12%
-3.87%
-16.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Pixi is a pixelated cat on Solana, a customizable character managed by the entire community. It's an IP with its own drawings, animations, and story. We currently have a personalize generator on our website.
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