Сьогоднішня ціна Pixi (PIXI)

Поточна ціна Pixi (PIXI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 116.54K USD. Ціна PIXI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Pixi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.46K USD

- зміна ціни Pixi протягом дня — -3.87%

- циркуляційна пропозиція – 927.84M USD

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