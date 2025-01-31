Сьогоднішня ціна PixelSwap (PIX)

Поточна ціна PixelSwap (PIX) сьогодні становить 0.389875 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PixelSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 296.19K USD

- зміна ціни PixelSwap протягом дня — +10.11%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін PIX до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни PIX.