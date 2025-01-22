Ціна PixelRealm (NFTB)
Поточна ціна PixelRealm (NFTB) сьогодні становить 0.0019063 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна NFTB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності PixelRealm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.00K USD
- зміна ціни PixelRealm протягом дня — -1.61%
- циркуляційна пропозиція – 696.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни PixelRealm до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни PixelRealm до USD становила $ -0.0006466739.
За останні 60 днів зміна ціни PixelRealm до USD становила $ -0.0001072074.
За останні 90 днів зміна ціни PixelRealm до USD становила $ -0.000452042234641769.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.61%
|30 днів
|$ -0.0006466739
|-33.92%
|60 днів
|$ -0.0001072074
|-5.62%
|90 днів
|$ -0.000452042234641769
|-19.16%
Останній аналіз цін PixelRealm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.33%
-1.61%
-19.93%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
NFTb is an NFT Marketplace built for speed and affordability on the Binance Smart Chain (BSC) and expanding to multi-chain support with subsequent product updates. Users anywhere around the world can join the platform and create, sell and trade digital art at a fraction of the cost of other platforms.
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€0.001830048
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$0.0019063
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RM0.008463972
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