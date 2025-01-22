Сьогоднішня ціна PixelRealm (NFTB)

Поточна ціна PixelRealm (NFTB) сьогодні становить 0.0019063 USD з ринковою капіталізацією $ 1.33M USD. Ціна NFTB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності PixelRealm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 51.00K USD

- зміна ціни PixelRealm протягом дня — -1.61%

- циркуляційна пропозиція – 696.87M USD

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