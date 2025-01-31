Ціна Pixelisland (PIXL)
Поточна ціна Pixelisland (PIXL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна PIXL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Pixelisland:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.68K USD
- зміна ціни Pixelisland протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Pixelisland до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Pixelisland до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Pixelisland до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Pixelisland до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-96.79%
|60 днів
|$ 0
|-97.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Pixelisland: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-18.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Around PIXL, there is a powerful ecosystem consisting of heroes, crops, carpenters, and pets.
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